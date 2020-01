Usa: Nancy Pelosi, no articoli impeachment al Senato in assenza di chiarezza su conduzione processo

- Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti statunitense ha affermato che non trasmetterà gli articoli per l'impeachment del presidente Donald Trump fino a quando il Senato non rivelerà di più su come condurrebbe il processo. Pelosi, riferisce il quotidiano "Washington Post", ha detto ai Democratici in una riunione a porte chiuse ieri sera che non si sposterà per trasmettere articoli di impeachment al Senato fino a quando non apprenderà di più su come l'altra Camera condurrà il processo. Una dichiarazione arrivata dopo che il leader della minoranza del Senato Charles Schumer e altri Democratici della Camera alta avevano dato ad intendere di essere pronti a procedere con un processo. Il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, aveva annunciato che i Repubblicani non avrebbero accettato di chiedere ulteriori testimoni e documenti prima dell'inizio del processo.(Was)