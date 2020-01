I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Montenegro: deputato Drecun, Podgorica cerca nemici immaginari - Le autorità del Montenegro cercano "nemici immaginari" al fine di garantire la propria sopravvivenza politica. Lo ha dichiarato il presidente della commissione per il Kosovo del parlamento serbo, Milovan Drecun, ripreso dall'emittente "Tv Pink". "Il regime del presidente del Montenegro Milo Djukanovic ha consapevolmente pianificato il sequestro delle proprietà della Chiesa ortodossa serba attraverso l'approvazione della legge sulle libertà religiose", ha detto Drecun, aggiungendo che la Serbia e la Chiesa serba ortodossa devono utilizzare tutti i meccanismi giuridici per presentare ricorso presso la Corte costituzionale montenegrina. Il capo della Chiesa ortodossa serba, il patriarca Irinej, ha incontrato lo scorso 31 dicembre il presidente Aleksandar Vucic. Al centro dell'incontro l'approvazione da parte del Montenegro della nuova legge sulle libertà religiose. La discussione ha affrontato anche il tema della formazione di una commissione apposita che possa verificare i margini per la presentazione del caso della nuova legge presso le organizzazioni internazionali. (segue) (Res)