Brasile: presidente Bolsonaro, "se potessi privatizzare le poste oggi lo farei" (3)

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva confermato l'avvio di uno studio sulla possibile privatizzazione delle poste lo scorso aprile, dopo che il ministero dell'Economia aveva fatto sapere che un gruppo di lavoro stava lavorando alla vendita della società statale dopo che era venuta meno la resistenza del capo dello stato, che fino ad allora aveva sempre aveva espressamente negato la possibilità di privatizzare le poste. Nel giugno di quest'anno, la Corte suprema brasiliana (Stf) ha stabilito che il governo federale non può vendere aziende statali senza approvazione da parte del parlamento, senza bando pubblico quando l'operazione comporta la perdita del controllo. Il governo ancora non ha reso noto in che modo punta a cedere ai privati la società. (segue) (Res)