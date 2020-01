Rifiuti Roma: inviato in Campidoglio dossier municipio XII su Monte Carnevale

- Il municipio XII ha spedito in Campidoglio la relazione che contiene "gli elementi ostativi" alla realizzazione della nuova discarica di Roma a Monte Carnevale, l'ex cava in zona valle Galeria di proprietà della New Green Roma. Con il documento il Municipio conta di convincere la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta della necessità di scegliere un altro sito - in ottemperanza dell'accordo con la Regione Lazio - per allestire la nuova discarica. Un altro elenco di impedimenti all'allestimento della discarica nella zona è stato inviato alla sindaca anche dalla consigliera capitolina del M5s Simona Ficcardi.(Rer)