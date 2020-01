Iran: Usa non colpiranno siti archeologici, Trump, "mi piace obbedire a legge"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che obbedirà alle leggi internazionali per evitare di colpire siti archeologici in attacchi militari, rinnegando così la minaccia fatta all'Iran giorni fa. Sabato scorso, ricorda il quotidiano "New York Times", il presidente Usa aveva detto che gli Stati Uniti avevano preso di mira 52 siti iraniani, compresi quelli molto importanti per la cultura del Paese, e che avrebbero colpito se l'Iran avesse attaccato gli americani o beni statunitensi in risposta all'uccisione del suo comandante militare, Qassem Soleimani. Attaccare siti archeologici, tuttavia, infrangerebbe le convenzioni e i trattati internazionali e la minaccia ha suscitato preoccupazione in tutto il mondo. L'inquilino della Casa Bianca, parlando con i giornalisti nell'ufficio ovale durante l'incontro con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, ha chiarito che avrebbe obbedito con riluttanza alla legge internazionale. "Sapete cosa? Se è questa la legge, mi piace obbedire alla legge. Ma pensateci: uccidono la nostra gente, fanno esplodere la nostra gente e poi noi dobbiamo essere molto gentili con le loro istituzioni culturali. Ma va bene, per me va bene me", ha aggiunto. "Ma se l'Iran fa qualcosa che non dovrebbe fare, ne soffriranno le conseguenze e molto fortemente", ha precisato. Oggi, Mitch McConnell, leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, ha dichiarato in una conferenza stampa che non sarebbe appropriato che gli Usa colpiscano siti archeologici iraniani.(Was)