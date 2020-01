Usa: New York dice stop a cauzione in contanti, ma fioccano ripensamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo gennaio, è entrata in vigore una legge dello Stato di New York che limita l'uso della cauzione in contanti. Un risultato questo per il quale ha combattuto un movimento nazionale per ridurre il numero di persone detenute nelle carceri americane. Ma, riferisce l'emittente statunitense "Nbc", dopo meno di una settimana dall'avvio del nuovo sistema, si affacciano i ripensamenti legati alle storie di sospetti liberati e subito recidivi, tra questi una donna accusata di un attacco antisemita a New York. La reazione negativa dei legislatori conservatori e delle autorità di contrasto al crimine, sta ora coinvolgendo anche alcuni Democratici che hanno parteggiato per la legge, tra cui il governatore Andrew Cuomo, che il 6 gennaio ha definito il provvedimento "un lavoro in corso". Il passaggio mostra che, mentre il Paese è diventato più aperto a cambiare il suo sistema di giustizia penale eleggendo pubblici ministeri aperti alle riforme, allentando le leggi sulle condanne ed eliminando le politiche che discriminano i poveri, i politici sono ancora riluttanti a passare per troppo morbidi nei confronti dei criminali. Essendo l'ultimo Stato a lottare per rinnovare le sue leggi sull'istituto della cauzione, New York potrebbe ora rappresentare una lezione per gli altri che stanno valutando simili cambiamenti. Il movimento per eliminare la cauzione mira a rendere il sistema più equo per i poveri che hanno molte più probabilità di rimanere bloccati in prigione in attesa del processo. Queste persone hanno maggiori probabilità di perdere il lavoro e si dichiarano colpevoli, anche se innocenti, sostengono gli esperti. Molti, poi, prendono in prestito denaro per pagarsi una cauzione finendo con l'indebitarsi. Le persone più ricche, nel frattempo, possono uscire dalla detenzione preventiva per qualsiasi reato, dal taccheggio all'omicidio.(Was)