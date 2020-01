Usa: operatori del vino chiedono allentamento dazi Trump su importazioni europee

- I commercianti e importatori statunitensi di vino che hanno già a che fare con le tariffe sulle importazioni europee hanno chiesto ieri soccorso alle autorità Usa preposte al commercio, affermando che l'aggiunta di dazi del 100 per cento sul vino francese e lo champagne minacciati dal presidente Donald Trump avrebbe devastato il loro settore. Lo rende noto la "Cnn". "La mia azienda scomparirà sicuramente se verranno imposti dazi del 100 per cento sui vini europei", ha dichiarato Jenny Lefcourt, che ha avviato la sua attività di importazione con sede a New York circa 20 anni fa. L'amministrazione Trump ha imposto dazi del 25 per cento sulla maggior parte del vino europeo a ottobre come ritorsione per i sussidi che l'Europa ha fornito al produttore di aeromobili Airbus. Da allora, la Casa Bianca ha minacciato di aumentare la percentuale a causa dei mancati progressi nella risoluzione del problema. Trump ha anche anticipato un nuovo dazio sulle bollicine francesi, incluso lo Champagne, per punire Parigi per aver imposto una tassa sui servizi digitali. Un rapporto pubblicato il mese scorso dall'ufficio dell'Autorità per il commercio degli Stati Uniti ha rilevato che la tassa, che colpisce le grandi società tecnologiche americane come Facebook e Google, rappresenta un ostacolo agli scambi.(Was)