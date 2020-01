Iran: Biden, nessun beneficio del dubbio a Trump su attacco a Soleimani

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti e candidato alla guida del Paese, Joe Biden, ha sostenuto ieri che l'affermazione del presidente Donald Trump di aver ordinato un attacco di droni contro il generale iraniano Qassem Soleimani per evitare che un "attacco imminente" non può essere preso alla lettera perché il comandante in capo ha "mentito così tanto". Biden lo ha detto nel corso di un'intervista all'emittente "Nbc" per poi aggiungere "non gli do il beneficio del dubbio su nulla". Il candidato alle presidenziali ha anche respinto l'affermazione dell'inquilino della Casa Binaca che avrebbe ordinato l'attacco che ha ucciso Soleimani "per fermare una guerra". Per Biden la decisione di uccidere Soleimani "ci avvicina molto di più alla guerra. Stiamo stanziando altre 18.000 soldati nella regione. Abbiamo, hanno, pianificato in anticipo - si è chiesto - per garantire la sicurezza di tutte le basi e di tutte le aree in cui gli americani sono in effetti più vulnerabili?".(Was)