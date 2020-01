Libia: Di Maio a Istanbul incontra ministro Esteri Cavusoglu dopo mini-vertice Ue a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Istanbul dove ha incontrato l'omologo turco Mevlut Cavusoglu. A quanto si apprende, al centro del colloquio tra i ministri degli Esteri di Italia e Turchia c'è il dossier libico. Nella giornata di domani Di Maio sarà invece al Cairo per una riunione con gli omologhi di Egitto, Francia, Grecia e Cipro per discutere degli ultimi sviluppi della crisi in Libia. Di Maio ha raggiunto Istanbul da Bruxelles dove ha partecipato a un mini-vertice europeo sulla Libia. Al termine dell'incontro con l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e i colleghi di Francia, Germania e Regno Unito, Di Maio ha detto che "la riunione è stata veramente molto importante perché abbiamo chiesto che l'Europa prenda iniziative importanti sulla Libia: bisogna parlare con tutti gli interlocutori, convincerli al cessate il fuoco", ha aggiunto Di Maio. "Come Italia - ha proseguito - tuteliamo i nostri interessi quando chiediamo all'Unione europea di essere protagonista, perché ricordo a tutti che la Libia è a poche centinaia di chilometri dalle coste siciliane, è un paese fondamentale per il Mediterraneo. Ma in questo momento non è solo un rischio per i fenomeni migratori, è un rischio per l'Europa anche per il pericolo terrorismo. C'è una guerra per procura, bisogna far cessare tutte le interferenze perché ci sono paesi che interferiscono con quella guerra civile". "Il nostro lavoro da domani come Unione europea sarà coeso. L'Unione europea parlerà e deve parlare con una sola voce", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)