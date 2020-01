Argentina-Venezuela: governo Fernandez ritira credenziali a rappresentante diplomatico di Guaidò (2)

- La decisione del governo Fernandez è coerente con la linea di politica esteri enunciata fino ad oggi. Questo nonostante la condanna espressa la settimana scorsa circa l'atteggiamento di ostracismo nei confronti dei parlamentari da parte del governo di Nicolas Maduro. Il governo argentino punta infatti ad aprire il dibattito politico regionale e a non circoscriverlo solo sul Venezuela. Secondo il ministro degli Esteri argentino Felipe Solà, esiste oggi in Sud America "una quantità molto maggiore di fattori di cui discutere e di problemi da risolvere" e "non è possibile che l'unico punto di confronto tra i diversi paesi della regione sia la posizione di ciascuno riguardo il Venezuela". (segue) (Res)