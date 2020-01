Argentina-Venezuela: governo Fernandez ritira credenziali a rappresentante diplomatico di Guaidò (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Luis Eduardo Parra, poco dopo aver giurato come presidente dell'An, aveva infatti dato appuntamento ai parlamentari per inaugurare "come da prassi" la sessione dei lavori parlamentari. il voto era stato, come detto, fortemente criticato. Secondo quanto denunciato da diversi deputati, gli uomini della Guardia nazionale bolivariana avrebbero impedito l'ingresso in aula di almeno una quarantina di parlamentari, tra cui lo stesso Guaidò, in corsa per una conferma nell'incarico e cui sarebbe spettato il compito di aprire i lavori. Il voto è stato fatto senza la verifica del numero legale e senza adeguato conteggio dei voti, attaccano i deputati vicini a Guaidò, denunciando una intesa tra i partiti filogovernativi e le frazioni dissidenti delle opposizioni. (segue) (Res)