Iran: Pompeo sente ministro Esteri di Emirati Arabi Uniti, focus su decisione di "difesa" di Trump

- Il segretario di Stato Michael Pompeo ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti. Il segretario Pompeo, riferisce in una nota il portavoce Morgan Ortagus "ha discusso della recente decisione del presidente Trump di intraprendere azioni di difesa decisive in risposta alle minacce imminenti per la vita americana. Il segretario ha ringraziato il Ministro per la sua collaborazione e per aver riconosciuto le minacce poste dalla Forza di guardia rivoluzionaria islamica iraniana Al Quds force e dal regime iraniano in generale. Il segretario Pompeo - conclude Ortagus - ha chiarito che gli Stati Uniti non cercano la guerra e rimangono impegnati sul fronte della distensione". (Com)