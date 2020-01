Iraq: crescenti tensioni tra Usa e Iran, Canada sospende operazioni militari

- Il comandante supremo militare del Canada ha formalmente premuto il pulsante "pausa" sulle operazioni in Iraq. Non cessano, infatti, le ricadute dell'uccisione da parte degli Stati Uniti del generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad. Lo riferisce l'emittente canadese "Cbc" che spiega come il capo dello staff della Difesa, generale Jonathan Vance, abbia pubblicato oggi su Twitter una lettera in cui si dice che le operazioni canadesi sia nella missione di addestramento della Nato, sia nella coalizione guidata dagli Stati Uniti a caccia dei resti dello Stato Islamico, nota come "Operazione Impatto", siano state sospese. La lettera era indirizzata ai familiari di coloro che prestavano servizio all'estero. Vance ha affermato che sono state prese tutte le misure necessarie per proteggere le Forze armate e che la sicurezza delle truppe viene costantemente monitorata. "La situazione in Iraq è complessa ed è meglio mettere in pausa il nostro lavoro lì al fine di concentrare la nostra attenzione e i nostri sforzi sulla sicurezza del personale mentre la situazione è in via di sviluppo", ha scritto Vance. "In poche parole - ha aggiunto - lo stiamo facendo per garantirne la sicurezza".(Was)