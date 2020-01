Usa: sostituto Nafta di Trump ad un passo da ratifica finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti della commissione Finanze del Senato statunitense questa mattina hanno approvato l'accordo di libero scambio nordamericano rivisitato dal presidente egli Stati Uniti, Donald Trump, avvicinando di un passo il testo alla ratifica dopo un lungo e controverso percorso. La commissione, riferisce l'emittente "Cnn", si è mossa per far avanzare il disegno di legge con 25 voti a favore e 3 contrari. Due esponenti repubblicani, i senatori Pat Toomey della Pennsylvania e Bill Cassidy della Louisiana, hanno votato contro, così come il senatore del Partito democratico del Rhode Island Sheldon Whitehouse. Mentre i legislatori di entrambe le parti hanno lodato l'accordo commerciale e ne hanno sollecitato il passaggio durante la seduta di oggi, un certo numero di Repubblicani ha contestato l'Amministrazione per le modifiche apportate dopo mesi di trattative segrete con i democratici. Whitehouse, in particolare, ha sostenuto che le disposizioni ambientali supportate dai membri del suo partito non sono sufficientemente coraggiose. I leader repubblicani del Senato sperano che il patto commerciale passi nei prossimi giorni, nonostante un ostacolo procedurale che potrebbe rallentarne l'esame e l'imminente processo di impeachment che potrebbe fermare indefinitamente il dibattito. Tuttavia, si prevede che l'accordo rinominato Usa-Messico-Canada passerà con ampio sostegno da entrambe le parti quando arriverà all'esame dell'Aula.(Was)