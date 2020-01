Libia: portavoce Cremlino, Mosca pronta a discutere con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca è pronta a discutere della situazione in Libia con Washington. Lo ha dichiarato a "Ria Novosti" il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che stava discutendo la situazione in Libia con Germania e Turchia. Il governo libico di Tripoli aveva precedentemente richiesto assistenza militare dalla Turchia nel mezzo dell'avanzata delle forze del maresciallo Khalif Haftar. (Res)