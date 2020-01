Siria: presidente russo Putin, paese in rinascita in contesto mediorientale che si sta esacerbando

- La situazione nella Repubblica Araba Siriana è cambiata radicalmente, ma nella Regione nel suo insieme purtroppo si sta esacerbando. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimitr Putoin, nel corso di un incontro con Assad, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della presidenza siriana. Putin ha osservato che nella stessa Siria sono in corso cambiamenti cardinali. "Per quanto riguarda la Siria, grazie ai tuoi sforzi, alle nostre azioni congiunte, la situazione non è solo cambiata radicalmente. In realtà stiamo assistendo al ripristino dello Stato siriano in Siria, un unico paese integro", ha aggiunto il presidente russo. (Res)