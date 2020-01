Legge elettorale: Zingaretti, soglia al cinque per cento è minimo indispensabile

- "Sulla legge elettorale, io penso che la soglia al cinque per cento sia il minimo indispensabile. Ricordo che veniamo da una legge pessima, che dovrebbe essere maggioritaria ma che non garantisce di conoscere la sera stessa il vincitore delle elezioni. Il Rosatellum è una delle peggiori leggi elettorali mai fatte, anche Renzi lo sa che la penso così". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite a "Otto e mezzo", in onda questa sera su La7. (Rin)