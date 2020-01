Governo: Franceschini, voto in Emilia-Romagna non cambierà destino maggioranza ed esecutivo

- "Il dato dell'Emilia-Romagna è molto importante politicamente, lo è soprattutto per i cittadini della Regione che continuino - speriamo - ad essere ancora governati da una coalizione riformista. Ma non è che quel risultato cambierà il destino di questa maggioranza e di questo governo. Si sta enfatizzando, rispetto alla politica nazionale, un appuntamento legato all'Emilia-Romagna ed anche alla Calabria". Lo ha affermato il ministro per i Beni e le Attività culturali ed il Turismo, Dario Franceschini, ospite a "diMartedì", in onda questa sera su La7. (Rin)