Argentina-Venezuela: governo Fernandez ritira credenziali a rappresentante diplomatico di Guaidò (3)

- Secodno quanto afferma una nota del governo argentino diffusa oggi in concomitanza con il viaggio della delegazione di Buenos Aires guidata dal ministro degli Esteri Solà, per prendere parte al vertice Celac che prende il via domani a Città del Messico, l'Argentina punta piuttosto a riprendere un "ruolo attivo" all'interno della Comunità degli stati americani (Celac) e ad appoggiare il Messico nella sua "missione di ricostruire lo spazio di dialogo e concertazione regionale che rappresenta questo Foro". Nel comunicato sono annunciate riunioni bilaterali con rappresentanti di Messico, Cuba, Ecuador, Perù e Suriname, oltre a un incontro con il Segretario generale iberoamericano, Rebeca Grynspan. (segue) (Res)