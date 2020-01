Argentina-Venezuela: governo Fernandez ritira credenziali a rappresentante diplomatico di Guaidò (4)

- Lo stesso Solà ha dichiarato recentemente che il rapporto con il Messico sarà centrale nell'orientamento di politica estera che verrà intrapreso dal governo di Buenos Aires. In questo senso ha salutato con favore la prossima presidenza messicana della Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (Celac). "Il Messico ha idee nuove e per la prima volta volge lo sguardo verso il Sud America e l'America Latina", ha dichiarato il ministro nel corso di un intervento al convegno organizzato il mese scorso nella capitale argentina dall'influente associazione imprenditoriale statunitense, "Council of Americas". "La Celac è composta da 34 paesi e sotto la guida del Messico adotterà una visione coerente con la necessità di deideologizzare le relazioni". (segue) (Res)