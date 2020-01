Argentina-Venezuela: governo Fernandez ritira credenziali a rappresentante diplomatico di Guaidò (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, annunciando l'iniziativa odierna, Guaidò aveva sfidato le forze di sicurezza a non ripetere quanto accaduto domenica, quando erano state erette "sei transenne" per impedire l'ingresso dei deputati. Il "dovere delle Forze armate nazionali bolivariane è di rispettare la Costituzione, non decidere chi è un parlamentare e chi non lo è. Continuano a nascondere il dittatore, occorre esercitare la sovranità". Per Guaidò i "militari devono prendere una decisione. Domenica sono stati complici della dittatura" e oggi, rischiano di "fare la figura del ridicolo al quadrato". (segue) (Res)