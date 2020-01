Argentina-Venezuela: governo Fernandez ritira credenziali a rappresentante diplomatico di Guaidò (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parra ha da parte sua detto che Guaidò non ha partecipato al voto perché "sapeva che non aveva i voti sufficienti per essere rieletto". Ai microfoni di "Vtv" l'ex deputato di Pj ha quindi detto che nell'emiciclo si trovavano "deputati di tutti i blocchi" e che la sua candidatura risponde alla "ribellione dei deputati delle regioni", contro la stessa azione politica di Guaidò. Parra ha segnalato che in aula erano presenti 150 dei 167 deputati iscritti e di aver ottenuto 81 preferenze, più del quorum dei 75 voti. A suo favore, ha aggiunto, hanno votato anche 31 deputati delle opposizioni. La Costituzione, ha aggiunto nelle ore successive, "è molto chiara e precisa e spiega che l'unico modo per sospendere la sessione era se non fosse esistito il quorum regolamentare. Non c'era motivo alcuno perché non si rispettasse il dettato costituzionale", ha precisato Parra. (Res)