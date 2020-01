Francia: Macron in visita a Pau lunedì 13 e martedì 14 gennaio

- Lunedì 13 gennaio, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron si recherà alla base del quinto Combat helicopter regiment (Rhc) a Pau per un tributo in memoria dei sette soldati del reggimento morti a Mali. Lo riferisce una nota dell'Eliseo. I capi di Stato dei paesi membri del G5 Sahel si uniranno al presidente della Repubblica per la posa comune della corona. Saranno inoltre presenti Jean-Yves Le Drian, ministro per l'Europa e gli Affari esteri, Florence Parly, ministro delle Forze armate e Geneviève Darrieussecq, segretario di Stato presso il ministro delle Forze armate. (segue) (Com)