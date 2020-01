Francia: Macron in visita a Pau lunedì 13 e martedì 14 gennaio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Macron continuerà quindi il suo viaggio a Pau martedì 14 gennaio, per assistere alla firma del Contratto di transizione ecologica per la comunità dell'agglomerato di Pau. Sarà accompagnato Emmanuelle Wargon, segretaria di Stato presso il ministro per la transizione ecologica e inclusiva. (Com)