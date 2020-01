Aerotrasporto: pesa crisi 737 Max, Boeing valuta di aumentare suo debito

- La compagnia statunitense Boeing sta esaminando l'eventualità di aumentare il suo debito per rafforzare le finanze messe a dura prova dalle crescenti ricadute della messa a terra e del conseguente stop alla produzione del suo 737 Max. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal" citando fonti vicine alla Società. Il gigante aerospaziale non sta esaurendo la liquidità, ma i costi associati alla crisi del Max stanno aumentando, portando alla prospettiva di prendere in prestito più denaro. Boeing ha in programma di interrompere la produzione del velivolo questo mese, abbassando alcuni costi, ma rinviando la probabile data alla quale riprenderebbero i pagamenti per gli aerei terminati. La società ha dichiarato lunedì 7 gennaio che avrebbe ricollocato fino a 3.000 lavoratori che producono il Max, mentre il suo più grande fornitore, Spirit AeroSystems Holding, ha annunciato piani per licenziamenti volontari prima dello stop alla produzione pianificata. Nel frattempo, Boeing deve far fronte alle richieste di risarcimento da parte di compagnie aeree e famiglie delle 346 vittime dei due incidenti Max degli ultimi 15 mesi. Lunedì scorso, American Airlines Group e Grupo Aeromexico Sab de Cv hanno dichiarato separatamente di aver raggiunto accordi con Boeing, senza divulgarne però, i termini.(Was)