M5s: per probiviri sono 47 i parlamentari del Movimento non in regola con restituzioni

Roma, 07 gen 19:10 - (Agenzia Nova) - Dovrebbero essere 47 su 315 i parlamentari del Movimento cinque stelle che, secondo il collegio dei probiviri, non sarebbero in regola con le restituzioni. Lo si desume dalla nota congiunta dei capigruppo pentastellati di Montecitorio e palazzo Madama, Davide Crippa e Gianluca Perilli, alla fine della riunione dell'organismo disciplinare. Nella nota viene, infatti, rilevato che l'85 per cento dei deputati e senatori del M5s è appunto in regola con i versamenti. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Dovrebbero essere 47 su 315 i parlamentari del Movimento cinque stelle che, secondo il collegio dei probiviri, non sarebbero in regola con le restituzioni. Lo si desume dalla nota congiunta dei capigruppo pentastellati di Montecitorio e palazzo Madama, Davide Crippa e Gianluca Perilli, alla fine della riunione dell'organismo disciplinare. Nella nota viene, infatti, rilevato che l'85 per cento dei deputati e senatori del M5s è appunto in regola con i versamenti. (Rin)