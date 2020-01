Mercatone Uno: Croatti (M5s), bene proroga Cigs, rimaniamo a fianco lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga della cassa integrazione straordinaria per i 1.689 lavoratori di Mercatone Uno della sede di Imola e i vari punti vendita sul territorio è un passaggio importante. Lo afferma Marco Croatti, senatore del Movimento cinque stelle in una nota. "Sappiamo che la situazione è molto difficile: aver esteso gli ammortizzatori sociali fino al 23 maggio è cruciale per perseguire ancora l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali. Le trattative andranno ora avanti, nella speranza che si possa portare a casa il miglior risultato possibile per tante famiglie che si trovano a vivere da mesi nell'incertezza", dichiara Croatti. "Come M5s rimarremo sempre a fianco ai lavoratori, in una delle crisi più dure degli ultimi anni sul fronte industriale, che soprattutto in regioni come l'Emilia Romagna ha avuto risvolti piuttosto pesanti. Continueremo a lavorare per tutti i dipendenti coinvolti", conclude.(Com)