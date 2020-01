Alitalia: Forza Italia, Patuanelli riferisca urgentemente su futuro azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo lo sconcertante 'tris' di audizioni odierne in commissione Trasporti sul futuro di Alitalia sarebbe stato naturale attendersi la richiesta da parte del ministro dello Sviluppo economico di correre in Parlamento per fare un po' di chiarezza". Lo affermano, in una nota, i deputati di Forza Italia appunto in commissione Trasporti a Montecitorio. "Ci troviamo infatti davanti a uno scenario che, alla luce delle audizioni di oggi - proseguono i parlamentari - vede il disimpegno di Lufthansa dal ruolo di azionista, un commissario straordinario che non sa che pesci prendere e un ministro dei Trasporti che butta la palla in tribuna. Siamo dunque noi a chiedere al ministro Stefano Patuanelli di venire urgentemente in commissione e provare a diradare la nebbia che avvolge il futuro di migliaia di lavoratori e di un asset fondamentale per il Paese".(Com)