Mediterraneo orientale: premier greco Mitsotakis, accordo Ankara-Tripoli "ridicolo dal punto di vista geografico"

- L'accordo sui confini marittimi tra la Turchia e il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli è "ridicolo dal punto di vista geografico" in quanto ignora la presenza di Creta. Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, nel corso di un evento al Consiglio atlantico a Washington, in vista dell'incontro in programma alla Casa Bianca con il presidente Usa Donald Trump. "L'accordo è chiaramente nullo e invalido ma anche ridicolo dal punto di vista geografico", ha affermato Mitsotakis facendo notare che basta guardare una mappa per capire che non vi è connessione tra la Turchia e la Libia. "E di certo l'accordo presuppone che le nostre isole, inclusa Creta, non abbiano una Zona economica esclusiva", ha aggiunto. Mitotakis ha inoltre riscontrato l'esistenza di un ulteriore problema nella mancata ratifica dell'accordo da parte del parlamento libico e questo è indicativo di come intende agire la Turchia nel Mediterraneo orientale. (Gra)