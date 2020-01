Alitalia: Filt-Fit-Uiltrasporti, necessario incontro con De Micheli e Leogrande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito di quanto dichiarato oggi dal ministro dei Trasporti e dal neo commissario di Alitalia è improrogabile un incontro urgente con ciascuno di loro". E' quanto dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti spiegando che "il tempo che sta passando non è un fattore neutro. Con il ministra vogliamo parlare del futuro della compagnia di bandiera e dell'urgenza di rimettere mano alle regole del settore. Inoltre apprezziamo che lei voglia avviare un tavolo tecnico per l'approfondimento delle diverse tematiche afferenti il trasporto aereo. Si tratta infatti di uno dei punti nodali della nostra vertenza dei trasporti 'Rimettiamo in movimento il Paese' che, lo ricordiamo, è tuttora aperta. Con il commissario di Alitalia - aggiungono in una nota le tre organizzazioni sindacali - vogliamo fare il punto della situazione sull'azienda e capire insieme dove sono gli sprechi che fanno bruciare la cassa, appurato che, come dichiarato dallo stesso ministro Patuanelli in audizione alla Camera lo scorso dicembre, 'non è il costo del personale che determina le perdite'". (Com)