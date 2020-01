Libia: presidente algerino Tebboune invita Erdogan a discutere della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha esteso un invito ufficiale all’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a visitare il suo paese e discutere della situazione politica e di sicurezza in Libia, in aggiunta alle relazioni bilaterali tra Ankara e Algeri. Tebboune ha consegnato l’invito oggi al ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, con il quale ha parlato degli ultimi sviluppi della situazione in Libia. Attraverso una nota diffusa ieri, la presidenza dell'Algeria ha affermato che "considera la capitale libica Tripoli una linea rossa che nessuno deve oltrepassare", invitando la comunità internazionale, “in particolare il Consiglio di sicurezza, ad assumersi le proprie responsabilità nell'imporre il rispetto della pace e della sicurezza in Libia”. (Ala)