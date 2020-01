Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Trasparenza e Antimafia, presieduta dai consiglieri Alice Arienta e David Gentili. All’ordine del giorno l’aggiornamento del piano anticorruzione. Partecipa l’assessore Lorenzo Lipparini. Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala, 2 (ore 13.00 - 14.30)Commissione Consiliare Urbanistica, Edilizia Privata, Sistema Agricolo Milanese. All'Ordine del giorno l'aggiornamento della riqualificazione degli scali ferroviari. Ai lavori della commissione sono stati invitati l’assessore Pierfrancesco Maran, gli architetti Simona Collarini e Marco Porta del Comune di Milano, l’architetto Paola Tessitore, l’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto e Giuseppe Savoia di FS Sistemi Urbani.Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala, 2 (ore 16.00 - 17.30)Commissione consiliare Politiche per il Lavoro, presieduta dalla consigliera Laura Specchio. All’ordine del giorno la presentazione del nuovo Cda di Afol Metropolitana.Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala, 2 (ore 17.30 - 19.00)REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla cerimonia commemorativa in occasione del 40esimo anniversario della scomparsa di Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli, vittime del terrorismo.Via Schievano, fronte civico 2 (ore 10.00)L'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, incontra la stampa per fare il punto sulla situazione della qualità dell'aria e dei relativi provvedimenti assunti dalla Regione Lombardia. Per l'Arpa, (Agenzia regionale per l'Ambiente) sono presenti il presidente, Stefano Cecchin e il tecnico, Guido Lanzani.Palazzo Lombardia - Sala Stampa, 11° piano, ingresso N1, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11.00)Commissione regionale sul sistema di gestione dei rifiuti in LombardiaPalazzo Pirelli - Sala Merini, via Fabio Filzi, 22 (ore 15.00)VARIECerimonia commemorativa del 40esimo anniversario della scomparsa dei poliziotti Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli, vittime del terrorismo. Nell’occasione la Polizia di Stato deporrà una corona in loro memoria.Via Schievano, fronte civico 2 (ore 10.00) (Rem)