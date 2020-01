Alitalia: Silvestroni (Fd'I), rilancio azienda passi per tutela lavoratori

- "Il rilancio di Alitalia deve passare per la tutela dei lavoratori. Fratelli d'Italia continua a chiedere al governo di chiarire le reali intenzioni rispetto alla compagnia di bandiera e a pretendere garanzie per il personale, per questo abbiamo presentato in commissione emendamenti al decreto Alitalia volti a salvaguardare i livelli occupazionali". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fd'I in commissione Trasporti a Montecitorio, Marco Silvestroni. (Com)