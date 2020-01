Energia: Mitsotakis, gasdotto EastMed importante per tutta Europa

- Il gasdotto EastMed è un progetto ambizioso e di lungo termine: lo ha detto il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, parlando oggi a Washington nel corso di un evento organizzato dal Consiglio atlantico. Secondo il premier ellenico, il gasdotto EastMed è importante per l'intera Europa e non solamente per la Grecia. "Per i prossimi 30 anni almeno, il gas naturale sarà il carburante di transizione che permetterà alla Grecia di andare verso un'Europa neutrale dal punto di vista del carbone", ha dichiarato Mitsotakis rimarcando come quella tra Atene e Washington sia una relazione fondamentale per il suo paese in particolare nell'attuale periodo di "turbolenza geopolitica". (Gra)