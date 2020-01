Infrastrutture: De Micheli, da governo massima attenzione verso Genova e Liguria

- Genova e la Liguria hanno la massima attenzione da parte del governo e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A confermarlo è lo stesso ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli su Facebook. "Da quando sono ministro ho visitato la città in diverse occasioni, comprendendo la capacità di reazione delle persone e di una comunità intera, dopo la ferita inferta dal crollo del Ponte Morandi. Dalle pagine della stampa locale Arcangelo Merella mi ha scritto una lettera relativa alla situazione delle infrastrutture e dei trasporti di Genova e della Liguria in generale, che ho letto con molta attenzione", afferma De Micheli. "Non sono abituata a fare promesse. Né ho la pretesa di risolvere con un colpo di bacchetta magica i problemi che questo esecutivo ha ereditato dal passato. Approfitto di questa occasione per ribadire che importanti risposte sono arrivate ai liguri e ai genovesi attraverso alcune delle misure contenute nella legge di bilancio e nel decreto Milleproroghe. Non solo per far fronte alle conseguenze del crollo del Ponte Morandi oggi in fase di ricostruzione, ma soprattutto per puntare al rilancio", aggiunge il ministro. (segue) (Rin)