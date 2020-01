Infrastrutture: De Micheli, da governo massima attenzione verso Genova e Liguria (2)

- In tema di tema di infrastrutture, ricorda il ministro De Micheli, "come ho avuto modo di dire nella mia recente visita in città - confermo che il progetto della Gronda di Genova è uno solo, quello per il quale è stata completata l'analisi costi-benefici prevista per legge attraverso gli approfondimenti che si sono resi necessari. La medesima analisi verrà resa pubblica". Rispetto ai finanziamenti, evidenzia De Micheli, "nella legge di Bilancio abbiamo stanziato 480 milioni per l'ampliamento del bacino di Fincantieri di Genova con il 'ribaltamento a mare'. Un intervento che consentirà allo stabilimento genovese di ampliarsi e modernizzarsi, per puntare alla costruzione di navi fino a 170mila tonnellate, al pari di altre realtà produttive importanti come Marghera e Monfalcone". (segue) (Rin)