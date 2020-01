Infrastrutture: De Micheli, da governo massima attenzione verso Genova e Liguria (3)

- Il capo del dicastero delle Infrastrutture sottolinea che "per dare continuità all'occupazione, nel Milleproroghe abbiamo inserito la possibilità di estendere fino a tre anni lo stato di emergenza seguito al crollo del Ponte Morandi, la proroga delle assunzioni del personale degli enti territoriali e della Camera di commercio di Genova, con 10 milioni di euro messi a disposizione per il rinnovo dei contratti per l'anno 2020, e delle assunzioni da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale con l'estensione a 6 anni delle autorizzazioni per la fornitura di lavoro temporaneo". Inoltre, evidenzia De Micheli, "è' stata anche estesa da 12 a 19 mesi (cioè fino al 31 marzo del 2020) la durata dell'indennità pari alla cassa integrazione per lavoratori del settore privato penalizzati a seguito del crollo del ponte Morandi". (segue) (Rin)