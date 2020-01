Infrastrutture: De Micheli, da governo massima attenzione verso Genova e Liguria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora il ministro osserva che "per far compiere un salto di qualità alla mobilità: abbiamo stanziato 20 milioni di euro per il rinnovo nell'anno 2020 del parco automezzi del trasporto pubblico locale di Genova". "E voglio infine ricordare che abbiamo chiesto ad Aspi di fornire un supporto economico al Porto di Genova, danneggiato enormemente dalla congestione del traffico veicolare. Non c'è giorno in cui non riservo un pezzo del mio lavoro a questo territorio, che molto presto tornerò a visitare", conclude De Micheli. (Rin)