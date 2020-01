Iran: Macron invita Rohani ad “astenersi da misure che possano aggravare l'escalation”

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha avuto intrattenuto quest’oggi un colloquio telefonico con l’omologo iraniano, Hassan Rohani, al quale ha ribadito la preoccupazione “per i recenti eventi in Iraq e nella regione”. “La Francia è determinata a lavorare per allentare le tensioni”, si legge in un comunicato dell’Eliseo, invitando l’Iran ad “astenersi da qualsiasi misura che possa aggravare l'escalation in corso”. Il capo dello Stato francese ha ribadito il sostegno della Francia “alla sovranità e alla sicurezza dell'Iraq”, teatro di un raid aereo statunitense che lo scorso 3 gennaio ha ucciso il generale Qassem Soleimani, capo della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica. La presenza nel territorio iracheno della Coalizione internazionale dovrebbe avere come “unico obiettivo la lotta contro Daesh”, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante. Macron ha nuovamente chiesto all’Iran di “tornare rapidamente a rispettare gli impegni assunti nell’ambito del Jcpoa”, l’accordo sul programma nucleare di Teheran, chiedendo a Rohani il rilascio immediato dei nazionali francesi Fariba Adelkhah e Roland Marchal. “Il presidente della Repubblica e il presidente Rohani hanno deciso di rimanere in stretto contatto nei prossimi giorni”, conclude la nota dell'Eliseo. (Com)