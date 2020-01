Messico: furti di combustibile ridotti del 91 per cento nel 2019

- Nel 2019 le autorità messicane hanno ridotto del 91 per cento il furto dei carburanti, una delle dinamiche criminali più sotto osservazione nel paese. Secondo quanto ha riferito il direttore generale della compagnia energetica nazionale Pemex, Octavio Romero Oropeza, nel corso dell'anno sono stati bloccati 13.016 tentativi di furto in diversi punti della rete di oleodotti in tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, grazie anche al contributo del ministero della Difesa, sono stati sequestrati 8,3 milioni di litri di combustibile, 3.800 veicoli e 66 imbarcazioni usate per i furti. Il tutto, ha assicurato Oropeza, ha garantito risparmi complessivi per circa 58 miliardi di pesos, l'equivalente di quasi 2,76 miliardi di euro. (segue) (Mec)