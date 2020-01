Messico: furti di combustibile ridotti del 91 per cento nel 2019 (2)

- L'Unità di intelligence finanziaria, fa sapere la Pemex, ha presentato 21 denunce presso la procura generale della Repubblica per presunto riciclaggio di denaro legato al furto di carburanti. Inoltre sono stati bloccati 811 conti correnti per 466 milioni di pesos e 28 mila dollari statunitensi. Ad oggi, ha proseguito Oropeza, il furto di combustibile è quantificabile in circa 5 mila barili al giorno, per un valore di 15 milioni di pesos. L'obiettivo della Pemex per il 2020 è di ridurre della metà la perdita di idrocarburi, ma anche la messa al bando delle valvole che vengono utilizzate per prelevare le sostane dalle condotte, sigillare 175 chilometri della rete di distribuzione e istallare sistemi di allarme su 1.300 chilometri di dotti. (segue) (Mec)