Scuola Roma: Campidoglio, servizio ristorazione regolare, indagini su disservizi Municipio VIII

- Il Campidoglio comunica, in una nota, che "gli uffici competenti del Dipartimento servizi educativi e scolastici di Roma Capitale hanno avviato indagini relativamente allo svolgimento nella giornata odierna del servizio di ristorazione educativa e scolastica. Dai primi accertamenti - spiega il Campidoglio - il servizio è risultato essersi svolto regolarmente su tutto il territorio, ad eccezione di alcuni casi segnalati nel Municipio VIII sui quali sono in corso i dovuti approfondimenti". (Com)