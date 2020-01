Camera: domani audizione commissari straordinari Banca popolare di Bari

- Domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 14, la commissione Finanze della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, svolge - oltre quelle già previste - l'audizione dei commissari straordinari della Banca popolare di Bari, Antonio Blandini e Enrico Ajello, e del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Bari, Andrea Grosso. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. L'audizione con i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, prevista alle ore 14, è stata anticipata alle ore 12.30. Lo rende noto Montecitorio. (Com)