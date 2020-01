Cile: dodici arresti per proteste contro esami ammissione università

- Sono almeno dodici le persone arrestate oggi in Cile nell'ambito delle proteste messe in atto contro lo svolgimento dei test di ingresso alle università, denominate Psu (Prova di selezione universitaria). Migliaia di studenti, riferisce il quotidiano "La Tercera", non hanno inoltre potuto svolgere le prove di ingresso che sono state sospese in numerose città del paese. All'origine delle proteste sia il proprio sistema di ammissione che, secondo il movimento anti-Psu, è di tipo discriminativo, che l'intero sistema di educazione universitaria, di tipo misto, sia pubblico che privato, ma con costi di accesso proibitivi per la maggior parte della popolazione. In questo contesto l'Assemblea di coordinamento degli studenti cileni (Aces) ha rivolto un appello a proseguire il boicottaggio. "Continueremo nelle strade contro il mercato dell'educazione e lottando per un paese dove i poveri e i figli di lavoratori possano studiare senza competizione né segregazione", ha scritto l'Aces sul suo profilo Twitter. (segue) (Abu)