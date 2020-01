Giustizia: Zingaretti su prescrizione, non sono assolutamente d'accordo con posizione M5s

- "Dopo la prescrizione, noi abbiamo depositato la nostra proposta di legge in Parlamento per garantire una durata ragionevole dei processi. Sulla posizione dei Cinque stelle non sono assolutamente d'accordo, penso che debbano scendere a compromessi come abbiamo fatto noi quando abbiamo accettato la riduzione dei parlamentari. Perché in Italia oltre al 'fine pena mai' non può anche esserci il 'fine processo mai'". Lo ha detto il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)