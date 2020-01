Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 8 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della I Commissione (pres. Marco Chessa) Odg: Programmazione lavori.Ore 11 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della Commissione Diritti e Pari opportunità (pres. Marina Pollicino), in seduta congiunta con la V Commissione (pres. Massimo Giovara). Odg: 1) Discussione Mozione "Adesione del Comune di Torino alla rete #cittasenzabavaglio, per la libertà di stampa e di espressione"; 2) Proposta di Mozione "Revoca della consigliera Pollicino al ruolo di presidente della Commissione Diritti e Pari Opportunità".Ore 14 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della II Commissione (pres. Roberto Malanca) in seduta congiunta con la IV Commissione (pres. Fabio Versaci). Odg: Hackability a Torino.Ore 16 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della V Commissione (pres. Massimo Giovara) in seduta congiunta con la I Commissione (pres. Marco Chessa). Odg: 1) Esternalizzazione gestione impianto sportivo Armida; 2) Approfondimento interpellanza "Sostituzione campi in erba sintetica degli impianti di calcio". (segue) (Rpi)