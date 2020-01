Governo: Zingaretti, non credo che debba per forza cadere in caso di vittoria della destra a Regionali

Roma, 07 gen 20:06 - (Agenzia Nova) - "Non penso che la destra possa vincere alle Regionali, ma se dovesse accadere non credo che il governo debba per forza cadere, non c'è alcun automatismo su questo". Lo ha ribadito il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", in onda questa sera su La7. (Rin)