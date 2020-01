Governo: Zingaretti, sconcertato da sconcerto quando ho parlato bene di Conte

- "Io sono sconcertato dello sconcerto che c'è stato quando ho parlato bene di Conte. Siamo talmente abituati a parlare male degli alleati, che se uno tenta di costruire e di dialogare, viene visto con sospetto. Ma non si può governare con avversari e se davvero si vuole fermare Salvini, allora dobbiamo capire che il nostro campo va popolato da una diversità. Poi, io non sono Conte e non sono i Cinque stelle, ma non ci si dovrebbe stupire se si parla bene dei propri alleati". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite a "Otto e mezzo", in onda questa sera su La7. (Rin)