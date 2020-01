Libia: portavoce presidenza turca, Ankara punta a cessate il fuoco

- La Turchia punta alla fine degli scontri e ad un cessate il fuoco in Libia: lo ha detto il portavoce presidenziale turco, Ibrahim Kalin, in conferenza stampa dopo l'incontro odierno del governo ad Ankara. Kalin ha inoltre criticato la comunità internazionale per la mancata condanna degli attacchi delle forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar. Parlando dell'incontro in programma domani a Istanbul tra i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, il portavoce turco ha confermato che i due leader parleranno del futuro della Siria e dei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Riguardo la missione odierna di Putin a Damasco, il portavoce ha detto che si tratta di una questione che riguarda la politica estera di Mosca e che se ci saranno questioni da sollevare nel colloquio con Erdogan si vedrà: "E' chiaro che Assad è un tipo di leader sbagliato", ha concluso.(Tua)