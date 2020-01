Difesa: segretario di Stato Usa Esper, decisione Italia di mantenere militari in Iraq è importante

- La decisione dell'Italia di mantenere i suoi militari in Iraq è importante: lo ha detto segretario di Stato Usa alla Difesa, Mark T. Esper, scrivendo tramite il proprio profilo Twitter dopo che nel pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini. Secondo Esper, questa decisione "dimostra la determinazione e l'impegno italiano per la stabilità dell'Iraq". Il segretario di Stato Usa alla Difesa si è detto grato per il sostegno della Coalizione contro lo Stato islamico (Is) in Iraq alla luce delle tante telefonate avute in questi giorni con alleati e partner.(Res)